Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович
Смерть
1795
есть запись в РС 1795 года