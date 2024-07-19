Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1769

Сын: Телицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мохов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мохов Иван Степанович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
1795
Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
есть запись в РС 1795 года

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