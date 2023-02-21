Костров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Костров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Костров Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кострова Анфиса Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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