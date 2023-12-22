Желтышева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтышева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1986

Сын: Желтышев Роман Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1991

Дочь: Желтышева Елизавета Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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