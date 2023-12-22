Желтышева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1986
Сын: Желтышев Роман Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1991
Дочь: Желтышева Елизавета Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности