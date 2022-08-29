Меньщикова (Огжихина) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Огжихина) Ирина Федоровна

Место рождения

Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Кирилл

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Меньщиков) Екатерина

Отец ребёнка: Меньщиков Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Меньщиков Павел

Отец ребёнка: Меньщиков Кирилл

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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