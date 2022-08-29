Меньщикова (Огжихина) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков Кирилл
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Меньщиков) Екатерина
Отец ребёнка: Меньщиков Кирилл
Рождение ребёнка
1759
Сын: Меньщиков Павел
Отец ребёнка: Меньщиков Кирилл
Смерть
Неизвестно