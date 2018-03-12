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Селезнева Мирослава Михайловна
Селезнева Мирослава Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.2018
Пол
Женский
Отец
Селезнев Михаил Валерьевич
1985 г.р.
Мать
Селезнева (Козлова) Анастасия Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2018
Отец:
Селезнев Михаил Валерьевич
Мать:
Селезнева Анастасия Викторовна
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