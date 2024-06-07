Садилова (Горбунова) Макрина Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Садилова Ирина Кузьмична
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Садилов Фома Кузьмич
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Садилова Ольга Кузьмична
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Садилова Ирина Кузьмична
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кочина (Садилова) Ксения Кузьмична
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Садилова Матрена Кузьмична
Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич
Смерть
Неизвестно