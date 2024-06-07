Садилова (Горбунова) Макрина Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садилова (Горбунова) Макрина Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Садилова Ирина Кузьмична

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Садилов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Садилов Зосим Кузьмич

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Садилов Фома Кузьмич

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Садилова Ольга Кузьмична

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Садилов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Садилова Ирина Кузьмична

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кочина (Садилова) Ксения Кузьмична

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Садилов Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Садилова Матрена Кузьмична

Отец ребёнка: Садилов Кузьма Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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