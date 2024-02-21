Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна
Место рожденияКуйбышевская обл., станция Кинель
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Крячков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
20.03.1919
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
?.06.1925
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Буханевич (Крячкова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Смерть
Около 1930