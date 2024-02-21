Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крячкова (Панкеева) Анастасия Филипповна

Место рождения

Куйбышевская обл., станция Кинель

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крячков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крячков Николай Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918

Сын: Крячков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
20.03.1919

Сын: Крячков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
?.06.1925

Сын: Крячков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Буханевич (Крячкова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Смерть
Около 1930

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