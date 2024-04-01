Кондратова (Заводская) Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Заводский Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1918
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 18 кр. дочь. Гродненской губ.Пруясанского уезда Городяченской волости дер.Ясабиной
Смерть
Неизвестно