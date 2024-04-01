Кондратова (Заводская) Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова (Заводская) Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Заводский Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Кондратов Илларион Георгиев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 18 кр. дочь. Гродненской губ.Пруясанского уезда Городяченской волости дер.Ясабиной
Смерть
Неизвестно

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