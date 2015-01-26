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Антонов Иван Вячеславович
Антонов Иван Вячеславович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
26.01.2015
Пол
Мужской
Отец
Антонов Вячеслав Александрович
1986 г.р.
Мать
Антонова (Сурайкина) Софья Андреевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2015
Отец:
Антонов Вячеслав Александрович
Мать:
Антонова Софья Андреевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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