(Павлюченкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлюченкова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюченков Иван Данилов

Мать: Павлюченкова Акулина Петрова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1987
Причина смерти: в Сафоново
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