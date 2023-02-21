(Павлюченкова) Прасковья Ивановна
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1987
Причина смерти: в Сафоново