Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1808
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кирякулов Пефтий Васильевич
Мать: Кирякулова Феодора
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кирякулов Иван Георгиевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кирякулов Николай Юрьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодора Юрьевна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1849
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /