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Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1808

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кирякулов Пефтий Васильевич

Мать: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кирякулов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кирякулов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодора Юрьевна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1849
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
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