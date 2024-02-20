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Кирякулов Пефтий Васильевич

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1774

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кирякулов Василий

Мать: ?

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кирякулов Василий Пефтиев

Мать ребёнка: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1807

Дочь: София Пефтиева

Мать ребёнка: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кирякулов Юрий / Георгий / Пефтиев

Мать ребёнка: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кирякулов Илья Пефтиев

Мать ребёнка: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ефимия Пефтиева

Мать ребёнка: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кирякулов Ефим Пефтиев

Мать ребёнка: Кирякулова Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякулова Феодора

Смерть
1821
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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