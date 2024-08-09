(Березина) Анна Березина
Место рожденияг.Новотроицк, Оренбургская обл.
Дата рождения28.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Николай
Рождение ребёнка
01.08.1976
Дочь: (Жукова) Ольга
Отец ребёнка: Жуков Николай
Рождение ребёнка
13.05.1982
Сын: Жуков Александр
Отец ребёнка: Жуков Николай