(Березина) Анна Березина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Березина) Анна Березина

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Место рождения

г.Новотроицк, Оренбургская обл.

Дата рождения

28.02.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Николай

Рождение ребёнка
01.08.1976

Дочь: (Жукова) Ольга

Отец ребёнка: Жуков Николай

Рождение ребёнка
13.05.1982

Сын: Жуков Александр

Отец ребёнка: Жуков Николай

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