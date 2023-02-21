Верещагина (Бородина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Бородина) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Верещагин Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Верещагин Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Аниманида Павловна

Отец ребёнка: Верещагин Павел Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1900
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