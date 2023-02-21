Верещагина (Бородина) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Верещагин Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Верещагин Павел Александрович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Аниманида Павловна
Отец ребёнка: Верещагин Павел Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1900