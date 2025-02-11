Звонарев Гавриил Алексеевич
мужской, родился Неизвестно, Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Звонарев Григорий Гаврилович1851 г.р.
Горбунова Анна Гавриловна Звонарева1862 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Звонарев Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Горбунова Анна Гавриловна Звонарева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно