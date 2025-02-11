Звонарев Гавриил Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Звонарев Гавриил Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Звонарев Григорий Гаврилович1851 г.р.
Горбунова Анна Гавриловна Звонарева1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Звонарев Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Горбунова Анна Гавриловна Звонарева

Мать ребёнка: ?

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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