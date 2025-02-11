Д. Окуловка ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Д. Окуловка ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Д. Окуловка Григорий АкимовичНеизвестно г.р.
Д. Окуловка Софрон АкимовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Д. Окуловка Григорий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Д. Окуловка Софрон Акимович

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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