Д. Окуловка ?
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Д. Окуловка Григорий АкимовичНеизвестно г.р.
Д. Окуловка Софрон АкимовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Д. Окуловка Григорий Акимович
Мать ребёнка: не указана
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Д. Окуловка Софрон Акимович
Мать ребёнка: не указана
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно