Сачков Иван Алексеевич 13.04.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Иван Алексеевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.04.1913

Дата смерти

07.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1913

Отец: Сачков Алексей Спиридонович

Мать: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
13.04.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Григорий Спиридонов Сачков и кр. Анна Васильева Ключникова
Смерть
07.08.1913
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От воспаления легких | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 27об.-28

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