Сачков Иван Алексеевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.04.1913
Дата смерти07.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.04.1913
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
13.04.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Григорий Спиридонов Сачков и кр. Анна Васильева Ключникова
Смерть
07.08.1913
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От воспаления легких | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 27об.-28