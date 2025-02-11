Понятов Матвей Николаев
мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.08.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНиколай Иванов1800 г.р.
МатьПонятова Варвара Фёдорова1795 г.р.
Супруги
Понятова Матрёна Савельева1822 г.р.
Дети
Понятов Евдоким Матвеев1847 г.р.
Лешина (Понятова) Прасковья Матвеева1852 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лешина (Понятова) Прасковья Матвеева
Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Матвеева
Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева
Место жительства
1858
Смерть
16.08.1874
Похороны
18.08.1874