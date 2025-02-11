Понятов Матвей Николаев 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Понятов Матвей Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.08.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Николай Иванов1800 г.р.
Мать
Понятова Варвара Фёдорова1795 г.р.
Супруги
Понятова Матрёна Савельева1822 г.р.
Дети
Понятов Евдоким Матвеев1847 г.р.
Лешина (Понятова) Прасковья Матвеева1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Николай Иванов

Мать: Понятова Варвара Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понятова Матрёна Савельева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Понятов Евдоким Матвеев

Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лешина (Понятова) Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Понятов Василий Матвеев

Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Понятова Матрёна Савельева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55

Смерть
16.08.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От чехотки

Похороны
18.08.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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