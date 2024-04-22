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Васильев Николай Терентьевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

05.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1938

Отец: Васильев Терентий Иванович

Мать: Васильева Анна Сергеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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