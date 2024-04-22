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Васильев Николай Терентьевич
Васильев Николай Терентьевич
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Древо
Место рождения
Заречье
, Пустошкинский район, Псковская область
Дата рождения
05.05.1938
Пол
Мужской
Отец
Васильев Терентий Иванович
1904 г.р.
Мать
Васильева (Сысоева) Анна Сергеевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1938
Отец:
Васильев Терентий Иванович
Мать:
Васильева Анна Сергеевна
Заречье
, Пустошкинский район, Псковская область
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