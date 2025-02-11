(Сорокина) Агафья Ивановна 13.02.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сорокина) Агафья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.02.1864, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 19.09.1864, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сорокин Иван Тимофеев1842 г.р.
Мать
Сорокина Дарья Анисимова / Наталья Анисимова1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1864

Отец: Сорокин Иван Тимофеев

Мать: Сорокина Дарья Анисимова / Наталья Анисимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.09.1864
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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