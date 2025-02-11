(Сорокина) Агафья Ивановна
женский, родилась 13.02.1864, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 19.09.1864, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСорокин Иван Тимофеев1842 г.р.
МатьСорокина Дарья Анисимова / Наталья Анисимова1837 г.р.
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Рождение
13.02.1864
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.09.1864
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область