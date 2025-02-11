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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Прокофий Николаев1765 г.р.
Дети
Павел Прокофьев1783 г.р.
Василий Прокофьев1796 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Николаев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Николаев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Николаев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Любушкин Андрей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Николаев