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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Прокофий Николаев1765 г.р.
Дети
Павел Прокофьев1783 г.р.
Василий Прокофьев1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Николаев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1796

Сын: Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Любушкин Андрей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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