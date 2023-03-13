Шитовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитовъ Андрей
Мать: Шитова Дарія
Рождение ребёнка
29.09.1901
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1903
Сын: Шитовъ Парамонъ
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Шитова Матрена
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Рождение ребёнка
22.03.1908
Сын: Шитовъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Шитовъ Тимофей
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Шитовъ Иванъ
Мать ребёнка: Шитова Ксенья
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан