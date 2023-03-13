Шитовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитовъ Андрей

Мать: Шитова Дарія

Рождение ребёнка
29.09.1901

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Шитовъ Парамонъ

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Шитова Матрена

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Шитовъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Шитовъ Тимофей

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Шитовъ Иванъ

Мать ребёнка: Шитова Ксенья

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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