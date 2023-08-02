Пироженко Максим Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Пироженко Федот Миронович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пироженко 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пироженко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чирвил (Пироженко) Матрона Максимова
Мать ребёнка: Пироженко 1-й брак
Смерть
Неизвестно