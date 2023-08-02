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Пироженко Максим Федотович

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Пироженко Федот Миронович

Мать: ?

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко 1-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чирвил (Пироженко) Матрона Максимова

Мать ребёнка: Пироженко 1-й брак

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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