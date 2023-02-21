Кораблев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1888 и 1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1911 ст.
Псаломщик Троицкой церкви села Никитского
Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.
Сын: Кораблев Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Никитское, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область