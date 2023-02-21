Кораблев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблев Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1888 и 1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1911 ст.
Псаломщик Троицкой церкви села Никитского
Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.

Сын: Кораблев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Никитское, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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