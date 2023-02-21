Котова Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Котов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748

Сын: Котов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Котов Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Котов Андрей Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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