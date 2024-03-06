Заварский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварская Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Заварская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварская Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Заварская Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заварская Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заварская Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно