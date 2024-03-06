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Заварский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910

Отец: Заварский Иван Иванович

Мать: Мокеева Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварская Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Заварская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварская Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Заварская Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварский Юрий Иванович

Мать ребёнка: Заварская Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварская Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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