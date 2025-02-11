Прасковья Степановна Из Барановки
женский, родилась 1732, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Николай Иванович1755 г.р.
Марфа Иванова1763 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно