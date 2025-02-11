Прасковья Степановна Из Барановки 1732 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Степановна Из Барановки

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1732, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Николай Иванович1755 г.р.
Марфа Иванова1763 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1755

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.