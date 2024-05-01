Ижока Пелагея Захаровна С 1752 по 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИжока Пелагея Захаровна

Ижока Пелагея Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1752 по 1756

Дата смерти

20.02.1805 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о смерти и в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Бракосочетание
До 1777

Муж: Ижока Мартин Никитин

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Ижока) Пелагея Мартиновна

Отец ребёнка: Ижока Мартин Никитин

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Смерть
20.02.1805 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
22.02.1805 ст.
Очкино, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.