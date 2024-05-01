Ижока Пелагея Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1752 по 1756
Дата смерти20.02.1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о смерти и в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Бракосочетание
До 1777
Муж: Ижока Мартин Никитин
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Ижока) Пелагея Мартиновна
Отец ребёнка: Ижока Мартин Никитин
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Смерть
20.02.1805 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
22.02.1805 ст.