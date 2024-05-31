Марфа Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Красилова Анна Евсеева
Отец ребёнка: Красилов Яков Евсей Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Красилова Ульяна Евсеева
Отец ребёнка: Красилов Яков Евсей Михайлов
Смерть
Неизвестно