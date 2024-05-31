Марфа Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Яков Евсей Михайлов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Красилова Анна Евсеева

Отец ребёнка: Красилов Яков Евсей Михайлов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Красилова Ульяна Евсеева

Отец ребёнка: Красилов Яков Евсей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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