Красилов Яков Евсей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Яков Евсей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Красилов Михаил Тимофеев

Мать: Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Корнилова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Красилова Анна Евсеева

Мать ребёнка: Марфа Корнилова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Красилова Ульяна Евсеева

Мать ребёнка: Марфа Корнилова

Смерть
1846

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