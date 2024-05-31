Красилов Яков Евсей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Красилов Михаил Тимофеев
Мать: Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Корнилова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Красилова Анна Евсеева
Мать ребёнка: Марфа Корнилова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Красилова Ульяна Евсеева
Мать ребёнка: Марфа Корнилова
Смерть
1846