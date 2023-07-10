Ульянин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1850
Дата смерти29.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1850
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ульянина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ульянин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ульянина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична
Рождение ребёнка
12.05.1889
Сын: Ульянин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ульянина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична
Смерть
29.05.1907
г. Асхабад, Закаспийская область, Российская империя