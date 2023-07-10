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Ульянин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1850

Дата смерти

29.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1850

Отец: Ульянин Алексей Александрович

Мать: Ульянина Надежда Павловна

Бракосочетание
1874

Жена: Ульянина Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ульянина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ульянин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ульянина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
12.05.1889

Сын: Ульянин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ульянина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Ульянина Евгения Фоминична

Смерть
29.05.1907
г. Асхабад, Закаспийская область, Российская империя
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