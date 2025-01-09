Нагайцова (Крехтунова) Агафия Моисеева
женский, родилась Около 1822 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1841
ОтецКрехтунов Моисей ЕфимовичОколо 1801 г.р.
МатьКрехтунова (Саткина) Матрена КузьминичнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Нагайцов Тихон ЕфимовичОколо 1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.04.1841 ст.
Смерть
После 1841