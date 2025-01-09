Нагайцова (Крехтунова) Агафия Моисеева Около 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Нагайцова (Крехтунова) Агафия Моисеева

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1822 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1841

Отец
Крехтунов Моисей ЕфимовичОколо 1801 г.р.
Мать
Крехтунова (Саткина) Матрена КузьминичнаОколо 1796 г.р.
Супруги
Нагайцов Тихон ЕфимовичОколо 1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: Крехтунов Моисей Ефимович

Мать: Крехтунова (Саткина) Матрена Кузьминична

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
06.04.1841 ст.

Муж: Нагайцов Тихон Ефимович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1841

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