Закира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухамадиев Абдулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирсат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аклима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талгат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хальбинур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирсаит

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таслима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулейха

Отец ребёнка: не указан

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