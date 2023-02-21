Закира
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамадиев Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирсат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аклима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талгат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хальбинур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирсаит
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таслима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейха
Отец ребёнка: не указан