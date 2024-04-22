Плесовских Конан Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Плесовских Семён Фёдорович
Мать: Плесовских Овдотья
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Неизвестно