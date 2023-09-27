Плесовских Овдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1705
Место жительства
С 1705
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Неизвестно