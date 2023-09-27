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Плесовских Овдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1705

Муж: Плесовских Семён Фёдорович

Место жительства
С 1705
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе Оброчной крестьянин Федор Лукьянов сын Плесовских вдов с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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