Дария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1801
Дочь: Варвара Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
09.02.1809
Дочь: Агафия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Михайлов
Смерть
Неизвестно