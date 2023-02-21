Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Александр
Александр
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пётр Евстигнеевич
1807 г.р.
Мать
(Куликова) Соломония
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1842
Отец:
Пётр Евстигнеевич
Мать:
Соломония
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия