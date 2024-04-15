Антошенко Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошенко Никифор Алексеевич

Антошенко Никифор Алексеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.03.1893 ст.

Дата смерти

28.06.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1893 ст.

Отец: Антошенко Алексей Антонович

Мать: Антошенко Ефимия Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Крещение
18.03.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.06.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRSG?i=39&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.06.1895 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close