Даниленков Иосиф Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленков Иосиф Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Даниленков Дмитрий

Мать: не указана

Смерть
1942
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