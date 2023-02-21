Бовтович Матвей известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовтович Матвей известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бовтович Николай Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шипуля Галина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
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