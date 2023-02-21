Переседова (Акимовна) Февронья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Акимовна) Февронья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

31.07.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.
1826 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1848

Муж: Котов Владимир

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1849

Сын: Котов Григорий

Отец ребёнка: Котов Владимир

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Котов Владимир

Бракосочетание
16.02.1859

Муж: Переседов Василий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
31.07.1910
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