Переседова (Акимовна) Февронья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти31.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1848
Муж: Котов Владимир
Рождение ребёнка
05.02.1849
Сын: Котов Григорий
Отец ребёнка: Котов Владимир
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Котов Владимир
Бракосочетание
16.02.1859
Муж: Переседов Василий
Смерть
31.07.1910