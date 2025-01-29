Конев Александр
Место рожденияБелгород, Россия
Дата рождения28.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1989
Отец: Конев Николай
Мать: Конева (Иванова) Наталья
Белгород, Россия
Место жительства
Неизвестно
ул. Бульвар Юности, 39-247
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
19.10.2013
Жена: Конева (Надеина) Ольга
Белгород, Россия
Рождение ребёнка
07.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конева (Надеина) Ольга
Белгород, Россия
Рождение ребёнка
19.08.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конева (Надеина) Ольга
Белгород, Россия