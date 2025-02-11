Филипп Кузьмин 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Ермошкин Кузьма Иванов1828 г.р.
Мать
Устинья Сергеева1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ермошкин Кузьма Иванов

Мать: Устинья Сергеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

97

Смерть
Неизвестно

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