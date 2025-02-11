Филипп Кузьмин
мужской, родился 1858, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕрмошкин Кузьма Иванов1828 г.р.
МатьУстинья Сергеева1826 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ермошкин Кузьма Иванов
Мать: Устинья Сергеева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно