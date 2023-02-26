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Башова Наталья (Анастасия) Петрова

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Место рождения

д.Верхние Подгоричи с.Рождества Калужской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пётр Андрианов

Мать: не указана

д.Верхние Подгоричи с.Рождества Калужской губ.
Бракосочетание
12.02.1843

Муж: Башов Иван Дорофеев

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1857

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1859

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1863

Дочь: Надьянка? Иванова

Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1867

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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