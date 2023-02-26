Башова Наталья (Анастасия) Петрова
Место рожденияд.Верхние Подгоричи с.Рождества Калужской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пётр Андрианов
Мать: не указана
д.Верхние Подгоричи с.Рождества Калужской губ.
Бракосочетание
12.02.1843
Муж: Башов Иван Дорофеев
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1857
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
06.07.1859
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
16.09.1863
Дочь: Надьянка? Иванова
Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
11.06.1867
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Башов Иван Дорофеев
Смерть
Неизвестно