Квачко - Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квачко - Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квачко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
04.04.1988

Сын: Квачко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Квачко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
05.03.1992

Дочь: Литвинова - Квачко Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Квачко Василий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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