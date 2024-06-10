Квачко - Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1988
Отец ребёнка: Квачко Василий Иосифович
Рождение ребёнка
05.03.1992
Дочь: Литвинова - Квачко Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Квачко Василий Иосифович
Смерть
Неизвестно