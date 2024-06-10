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Падчин Семен Михайлович

Место рождения

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

10.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Падчин Михаил Федорович

Мать: Падчина Федосья Григорьевна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падчина Александра Елизаровна

Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: Падчина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Падчина Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Падчин Константин Семенович

Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
29.01.1879 ст.

Дочь: Падчина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.

Сын: мертворожденный

Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1882 ст.

Сын: Падчин Федор Семенович

Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
10.03.1883 ст.
Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Похороны
13.03.1883 ст.

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