Падчин Семен Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смерти10.03.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Место рождения документально не подтверждено.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: Падчина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Падчина Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Падчин Константин Семенович
Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
29.01.1879 ст.
Дочь: Падчина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна
Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.
Сын: мертворожденный
Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна
Рождение ребёнка
08.06.1882 ст.
Мать ребёнка: Падчина Александра Елизаровна
Смерть
10.03.1883 ст.
Похороны
13.03.1883 ст.