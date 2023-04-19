Чупина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Чупин Василий Власиев
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Бракосочетание
Неизвестно