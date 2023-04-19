Чупина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чупин Михаил Власович

Отец ребёнка: Чупин Василий Власиев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Василий Власиев

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