Чупин Василий Власов
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1890
Отец: Чупин Влас Леонтьев
Мать: не указана
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1910
Сын: Чупин Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чупина Клавдия Власова
Мать ребёнка: не указана
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Чупина Валентина
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Валентина
Смерть
Неизвестно