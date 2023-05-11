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Чупин Василий Власов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чупин Влас Леонтьев

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чупин Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чупина Клавдия Власова

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чупин Михаил Власович

Мать ребёнка: Чупина Валентина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись 641. Чупин Василий Власович 35 Жена Валентина - 23 Сын Иван - 15 Сын Михаил - 1/2 Дочь Клавдия - 12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Валентина

Смерть
Неизвестно
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