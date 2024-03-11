Аверьянова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянова Наталья Александровна

Аверьянова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1980

Отец: не указан

Мать: Кузовкова Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close