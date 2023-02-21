Летунова (Сонина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сонин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлюк Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калько Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно