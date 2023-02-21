Летунова (Сонина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летунова (Сонина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сонин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлюк Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калько Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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